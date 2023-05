Giappone: indice Nikkei sopra i 30mila punti per la prima volta da settembre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice azionario giapponese Nikkei ha chiuso ieri sopra la soglia di 30mila punti per la prima volta da settembre 2021, trainato dall'acquisto di azioni di aziende con ritorni favorevoli e dalle attese legate a una ripresa del turismo in arrivo. L'indice, che riunisce 225 titoli azionari, ha guadagnato lo 0,84 per cento rispetto al giorno precedente, chiudendo a 30.093,59 punti, il livello più alto dal 28 settembre 2021. Il più ampio indice Topix ha guadagnato lo 0,30 per cento a 2.133,61 punti, ai massimi da agosto 1990. (segue) (Git)