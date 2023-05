Thailandia: partiti progressisti discutono formazione coalizione di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Bhumjaithai (Orgoglio thai), terza forza politica della futura Camera dei rappresentanti della Thailandia secondo i risultati delle elezioni, ha però avvertito proprio ieri che non appoggerà alcun primo ministro che si ponta l’obiettivo di ritirare la legge sulla lesa maestà, normativa contestatissima utilizzata per punire con pene fino a 15 anni di carcere chi critica la monarchia. Inoltre, alcuni senatori hanno già chiarito che tenteranno di ostacolare l'elezione di Pita Limjaroenrat a capo del governo. Per aggirare la probabile opposizione del Senato, che conta su 250 membri nominati dalla giunta militare attualmente al potere, Pita dovrà però assicurarsi il sostegno di almeno 376 parlamentari delle due camere per formare un governo. (segue) (Fim)