Thailandia: partiti progressisti discutono formazione coalizione di governo (3)

- Da qui il ruolo decisivo dei 70 seggi in parlamento di Bhumjaithai, le cui posizioni conservatrici sono tuttavia in molti casi in antitesi con quelle riformiste e progressiste del Phak Kao Klai. Pita, per esempio, è dichiaratamente a favore dell’abolizione della legge sulla lesa maestà (ovvero la Sezione 112 del codice penale), misura chiesta a gran voce dai giovani manifestanti che a cavallo tra il 2020 e il 2021 hanno protestato in massa contro i vertici delle forze armate e la monarchia thailandese. “Il partito v’informa che la decisione del Bhumjaithai è di non formare un governo con alcuna forza politica che abbia l’obiettivo di emendare o abolire la Sezione 112”, si legge nel comunicato odierno. (segue) (Fim)