Ucraina: forze armate segnalano esplosioni a Kiev e in altre città del Paese

- Le forze armate ucraine hanno segnalato esplosioni a Kiev e in altre città dell'Ucraina, inclusa Odessa, a seguito di una nuova ondata di attacchi missilistici sferrati dalle forze russe nelle prime ore di oggi. A Kiev, in particolare, "la caduta di rottami" avrebbe causato incendi in almeno due distretti nella parte orientale della città, come comunicato su Telegram dal sindaco Vitalii Klitschko. La autorità militari dell'Ucraina hanno sollecitato i cittadini a cercare riparo. (Kiu)