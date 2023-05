Corea del Nord: dipartimento di Stato Usa mette in guardia da lancio satellite spia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio di un satellite spia da parte della Corea del Nord costituirebbe una violazione di molteplici sanzioni internazionali che vietano al Paese l'impiego di tecnologia balistica per qualunque finalità o impiego. Lo ha dichiarato il vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, aggiungendo che gli Stati Uniti assumeranno provvedimenti nel capo Pyongyang decida di procedere all'immissione in orbita del satellite. "Abbiamo messo in chiaro che sollecitiamo la Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) a evitare ulteriori attività minacciose e (...) a impegnarsi in sforzi diplomatici seri e sostenuti", ha detto il funzionario. (segue) (Was)