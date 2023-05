Corea del Sud-Canada: Yoon e Trudeau concordano priorità comuni nell'Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, e il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, hanno concordato di integrare le rispettive strategie per l'Indo-Pacifico sulla base delle comuni priorità economiche e di sicurezza. I due leader hanno preso parte a un vertice bilaterale a Seul nella serata di ieri, al culmine della visita ufficiale di Trudeau nel Paese. Yoon ha accolto con soddisfazione la volontà di Ottawa di aderire alla Cornice per l'Indo-pacifico (Ipef) promossa dagli Stati Uniti, che rappresenta quasi il 40 per cento del prodotto interno lordo mondiale. I colloqui hanno riguardato anche la Corea del Nord: "Abbiano denunciato congiuntamente le crescenti minacce nucleari di Pyongyang, che minano la pace e la stabilità regionali", ha dichiarato Yoon a margine del colloquio. "Abbiamo concordato di rafforzare la cooperazione per far luce sugli abusi dei diritti in quel Paese isolato", ha aggiunto il presidente sudcoreano riferendosi alla Corea del Nord. (segue) (Git)