Corea del Sud-Canada: Yoon e Trudeau concordano priorità comuni nell'Indo-Pacifico (2)

- Il presidente sudcoreano ha ricordato che Seul e Ottawa "hanno firmato memorandum d'intesa sulle catene fornitura e i minerali cruciali", e ha aggiunto di aver concordato con Trudeau una espansione degli scambi studenteschi e professionali, con un incremento della quota annuale di vacanze di lavoro da 4mila a 12mila. A Seul Trudeau ha incontrato anche il presidente dell'Assemblea nazionale coreana, Kim Jin-pyo, e i leader dei principali partiti coreani, incluso il Partito democratico di opposizione. Oggi Trudeau si recherà in Giappone in vista del vertice del G7, in programma da domani a Hiroshima. (Git)