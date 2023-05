Maltempo: Bonaccini, mettere in sicurezza tutte le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema, ora, è dove spostare tutta quell'acqua che non viene assorbita, il fango e i detriti che rimarranno. Dobbiamo, per prima cosa, continuare a mettere in sicurezza tutte le persone, perché alcune ancora devono essere raggiunte". Lo ha affermato il presidente delle regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nella puntata di questa sera di "Porta a porta", su Rai1. "Voglio ringraziare tutti gli uomini e le donne della Protezione civile, anche di altre Regioni. Mi hanno chiamato Zaia, Toti, Fedriga, Giani, Emiliano, e tante Regioni hanno mandato volontari. Voglio ringraziare le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco, Polizie locali: abbiamo un sistema che davvero sta facendo un lavoro straordinario e tantissima gente comune che si sta mettendo a disposizione per dare una mano, come siamo soliti fare - ha proseguito Bonaccini -. L'unica cosa irreparabile, come fu per il terremoto, sono le nove vite perse, perché quelle vite non torneranno alle loro comunità e alle loro famiglie. Tutto il resto lo ripareremo, perché sono certo che il governo, lo Stato ci starà vicino. Questa mattina mi ha chiamato la presidente Meloni, ed anche il presidente della Repubblica Mattarella. E abbiamo sindaci straordinari di tutti i colori politici, che stano battendosi come un sol uomo. Dovremo immediatamente cominciare a ricostruire. Il tema delle infrastrutture, della viabilità, mettere al riparo le persone e i diritti di chi lavora, dato che per un po' perderà il lavoro, lavorare perché il sistema di imprese, dei privati, possano vedere spostati gli adempimenti dei mutui. E, poi, avremo il tema di come ricostruire nei territori. Non dobbiamo lasciare indietro nessuno - ha concluso ancora Bonaccini -, bisogna rimettere in piedi una Regione che è uno dei motori produttivi del Paese e che non può fermarsi e piegarsi troppo a lungo". (Rin)