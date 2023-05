Cile: governo crea il Comitato per il litio e le saline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha annunciato la creazione del "Comitato per il litio e le saline". Si tratta di una delle misure previste dalla Strategia nazionale del litio annunciata ad aprile. L'approvazione del progetto è avvenuta nel corso di una seduta del consiglio dell'Ente per la promozione delle produzioni (Corfo). Il Comitato "avrà lo scopo di collaborare al raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale del litio negli ambiti in cui il Corfo ha competenze o deleghe, o in cui può svolgere funzione di organo tecnico consultivo", si legge in una nota del ministero dell'Economia cileno, secondo il quale il comitato avrà anche la funzione di coordinamento con diversi ministeri, enti pubblici e governi regionali. Questo nuovo comitato sarà guidato da un Consiglio strategico composto da rappresentanti di Corfo e dai ministeri delle Miniere (che lo presiederà), Sviluppo, Turismo, Esteri, Ambiente, Economia, Scienza, Tecnologia, Conoscenza e Innovazione.(Abu)