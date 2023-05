Omofobia: Schlein, impegnati ogni giorno per portare Italia in Europa diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trentaquattro su quarantanove, tra la Repubblica Ceca e la Lituania: questa è la drammatica posizione dell’Italia nella classifica Ilga europea che registra ogni anno la situazione e il rispetto dei diritti della comunità Lgbtqia+. Il contrasto a odio, violenze e discriminazioni è un obbligo costituzionale in capo alle istituzioni, come ha ricordato oggi il presidente della Repubblica Mattarella, ma il governo Meloni ci sta trascinando sempre più verso il fondo di quella lista. Ogni giorno, non solo oggi nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, saremo impegnati per portare l’Italia nell’Europa dei diritti". Lo scrive su Facebook la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. (Rin)