Imprese: Tajani, provincia di Cuneo locomotiva nell’export

- Il Piemonte è tra i campioni dell’export italiano: nel 2022, quarta regione esportatrice d’Italia con un valore di 59 miliardi di euro (+18,5 per cento rispetto al 2021). Cuneo è una locomotiva, la seconda provincia piemontese esportatrice con una valore di 9,8 miliardi di euro, pari al 16,6 per cento dell’export regionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo con un video all’assemblea di Confindustria Cuneo. Il ministro Tajani, che dal suo ministero coordina le politiche per il commercio estero, ha ricordato che “nell’azione di ‘diplomazia della crescita’, la promozione delle nostre aziende all’estero passa per la valorizzazione del territorio nel quale sono radicate. Lo sviluppo dei territori diventa motore del rilancio e del successo dell’intero Paese”. “Il governo sta facendo di tutto per mettere le imprese italiane in condizione di esportare sempre di più. Abbiamo in cantiere prossime iniziative nei Balcani, ma anche in Africa, America Latina e Asia Pacifico. Su un altro fronte ospiteremo a Roma l’evento sui seguiti del vertice Onu sui Sistemi alimentari (24 al 26 luglio), presso la sede Fao, anche in un’ottica di promozione delle nostre filiere agroalimentari”, ha proseguito Tajani. (segue) (Com)