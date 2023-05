Imprese: Tajani, provincia di Cuneo locomotiva nell’export (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutte queste occasioni abbiamo valorizzato e valorizzeremo, con segmenti dedicati, le opportunità offerte da una rafforzata collaborazione in materia di scienza, innovazione e tecnologia. Sempre a sostegno del sistema produttivo, stiamo portando avanti una capillare azione di diplomazia energetica per diversificare fonti e rotte di approvvigionamento e renderci indipendenti dalle fonti russe. Puntiamo a fare dell’Italia l’hub energetico dell’Europa, rafforzando la cooperazione con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo”, ha affermato il ministro, spiegando che “come ricordato in varie occasioni dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ‘Piano Mattei’ si inserisce quale contributo italiano ad un più ampio ‘Piano Marshall’ europeo di investimenti per l’Africa, al quale stiamo lavorando a Bruxelles”. “Nostro obiettivo è sviluppare relazioni di mutuo beneficio, orientate a una crescita condivisa, che favorisca anche nei paesi partner sviluppo economico, creazione di posti di lavoro, formazione e transizione verde”, ha concluso Tajani. (Com)