Usa: documenti Mar-a-lago, da Archivi nuove carte che smentiscono Trump su declassificazione

- Gli Archivi nazionali invieranno un totale di 16 documenti a Jack Smith, il consigliere speciale nominato per indagare sui materiali classificati trovati la scorsa estate nella residenza di Donald Trump a Mar-a-lago, i quali dimostrerebbero che l’ex presidente degli Stati Uniti e il suo staff sarebbero stati a conoscenza della necessità di seguire una procedura ben precisa per declassificare le carte, prima di portarle via dalla Casa Bianca. In una lettera risalente al 16 maggio 2023, ottenuta dall’emittente “Cnn” l’archivista Debra Steidel Wall si rivolge direttamente a Trump. “I 16 documenti in questione includono interlocuzioni tra consiglieri della Casa Bianca, in alcuni casi indirizzate direttamente a lei, in cui le viene spiegato chiaramente quando, come e perchè determinati documenti e materiali andrebbero classificati”, si legge nel documento. Le informazioni contenute nelle nuove carte, se confermate, smentirebbero quanto affermato a più riprese da Trump e dal suo staff legale durante le indagini, dimostrando invece che l’ex presidente avrebbe deliberatamente ignorato il protocollo da seguire per la declassificazione di materiali riservati, pur essendone a conoscenza. Trump, infatti, ha affermato più volte che i documenti sarebbero stati “automaticamente” declassificati, una volta portati via dalla Casa Bianca. (Was)