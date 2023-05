Usa: Biden diretto in Giappone per il G7, "ruolo Stati Uniti nel mondo è vitale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è imbarcato ieri sull'Air Force One alla volta del Giappone, dove prenderà parte da domani al vertice dei capi di Stato e di governo del G7 a Hiroshima. Il presidente ha deciso di accorciare il viaggio per far fronte alla crisi di bilancio del governo federale Usa: rientrerà a Washington al termine del vertice, il 21 maggio, anziché proseguire verso Papua Nuova Guinea e l'Australia, come inizialmente programmato. Prima di lasciare Washington, però, l'inquilino della Casa Bianca ha espresso ottimismo sia sul fronte del debito, dicendosi sicuro che gli Usa "non finiranno in default", sia per quanto riguarda la statura internazionale della prima potenza mondiale: "Il ruolo dell'America nel mondo è vitale, specie in questo momento, mentre lavoriamo assieme ad altri Paesi per sostenere l'Ucraina e affrontare le sfide che richiedono cooperazione internazionale, dalla crisi climatica al rafforzamento dell'economia globale", ha detto il presidente prima di partire alla volta del Giappone. Al suo arrivo a Tokyo, Biden ha in programma un primo incontro con il premier giapponese Fumio Kishida. A margine del G7, invece, il presidente dovrebbe prendere parte a un incontro trilaterale con lo stesso Kishida e con l'omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol, e forse a un vertice quadrilaterale coi leader del Quad, che oltre a Usa e Giappone include India e Australia. (Was)