Maltempo: Difesa, continua il sostegno nelle aree colpite (3)

- La Marina militare ha reso disponibile un elicottero NH90 ed ha fatto affluire nelle area di Imola quattro gommoni provenienti dal Gruppo operativo subacquei del Comsubin e dal Nucleo Sdai (Sminamento difesa anti mezzi insidiosi) e fucilieri di marina della Brigata Marina San Marco. L'Aeronautica militare ha reso disponibile un ulteriore elicottero HH139 ed ha messo a disposizione un velivolo a pilotaggio remoto per la ricognizione e sorveglianza delle zone alluvionate di difficile accesso ai soccorsi. Per le attività di ricognizione delle aree colpite sono stati impiegati due velivoli Eurofighter e due velivoli Tornado. L'Arma dei Carabinieri ha inviato nell'area di Ravenna due battelli gonfiabili, 60 militari dei reparti mobili e 100 militari della Legione Emilia-Romagna, sono circa 800 i carabinieri che operano nelle province interessate dall'alluvione. Gli assetti altamente specializzati della Difesa, fin dalle prime ore dell'emergenza maltempo, sono stati attivati ed impiegati per prestare soccorso alle persone in pericolo di vita e restano pronti a fornire ulteriore sostegno alla Protezione civile. (Com)