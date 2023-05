Uruguay: Banca centrale mantiene tasso di interesse all’11,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Uruguay (Bcu) ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento all'11,25 per cento. Lo ha reso noto un comunicato, spiegando che la decisione è stata presa "in linea con la fase di contrazione della politica monetaria”. "Nell'anno terminato ad aprile l'inflazione si è attestata al 7,61 per cento, in leggero aumento rispetto alla misura di marzo, principalmente a causa del prezzo di frutta e verdura, parzialmente compensato dalla moderazione dei prezzi di alimenti e carburanti", ha spiegato la Bcu. "Tuttavia, l'inflazione di fondo è rimasta stabile (6,22 per cento) su uno dei livelli più bassi degli ultimi cinque anni e prossima al massimo dell'obiettivo", ha proseguito. Ad aprile, la Banca centrale aveva ridotto di 25 punti il tasso di interesse di riferimento, portandolo all'11,25 per cento. A quel momento, l'organismo aveva spiegato che prendeva la decisione "dopo aver valutato positivamente il progressivo calo dell'inflazione negli ultimi sei mesi".(Abu)