Farnesina: visti Biennale di Venezia, tre permessi su sei negati per mancanza requisiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le polemiche per la mancata concessione dei visti d’ingresso a tre collaboratori sui sei della squadra che ha lavorato al padiglione del Ghana alla Biennale arte di Venezia, il ministero degli Affari esteri precisa che l'ambasciata d'Italia ad Accra ha facilitato da anni la partecipazione di artisti ghanesi a importanti mostre d'arte o eventi in programma in Italia. Lo ha riferito la Farnesina in una nota. Per fare qualche esempio: all'edizione di quest'anno della Biennale di Venezia sono presenti sette artisti ghanesi, tra cui l'importante artista Ibrahim Mahama. La partecipazione di artisti ghanesi è stata valorizzata anche all'edizione 2022 della Biennale e alla Triennale di Milano nel giugno 2022, dove era presente il pittore Gideon Appah. Quest’anno, per quanto riguarda la squadra del padiglione alla Biennale di Venezia, curato da Lesley Lokko, su sei collaboratori sono stati rilasciati visti per la metà di loro, cioè ai tre che soddisfacevano i requisiti previsti dalla normativa. L’ambasciata ha seguito le procedure previste dalla legge, che richiedono un attento esame dei requisiti individuali, indicati dalla normativa europea che regola il rilascio dei visti Schengen, validi per tutti i paesi inclusi nell’accordo. (segue) (Com)