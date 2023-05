Farnesina: visti Biennale di Venezia, tre permessi su sei negati per mancanza requisiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In generale, l’ambasciata e il ministero degli Affari esteri stanno fornendo da tempo sempre più spazio e sostegno al settore artistico in Ghana. L’11 maggio scorso, ad esempio, è stata inaugurata una mostra d'arte con artisti ghanesi, togolesi e italiani per celebrare l'amicizia tra l'Italia e i Paesi africani attraverso l'arte. L’Italia considera molto rilevante il focus sull'Africa dell'edizione di quest'anno della Biennale di Venezia, e in generale sostiene l'arte africana sia a livello bilaterale che multilaterale, come dimostra l’azione anche in ambito Unesco, dove siamo in prima linea nelle politiche di promozione del patrimonio culturale africano, sia materiale che immateriale. (Com)