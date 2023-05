Brasile: Camera istituisce Commissione d'inchiesta su scandalo calcioscommesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati del Brasile ha istituito una Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) per indagare sulla manipolazione dei risultati di partite di calcio dei campionati statali e nazionale per ottenere guadagno illecito attraverso scommesse pilotate. La presunta truffa è stata scoperta la scorsa settimana ed è stata oggetto di indagini da parte della magistratura. La Commissione parlamentare avrà 120 giorni per indagare sulla questione. Nella richiesta di creazione del Commissione, il deputato Felipe Carreras ha evidenziato casi di sospetta manipolazione del risultato delle partire "dovuti anche alla mancanza di regolamentazione per il settore". (segue) (Brb)