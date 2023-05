Brasile: ministero Energia avvia studio per migliorare estrazione e uso gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio naturale di politica energetica (Cnpe), legato al ministero dell'Energia del Brasile, ha creato un gruppo di lavoro che elaborerà proposte per migliorare le capacità di estrazione del gas naturale prodotto in Brasile e il suo utilizzo. Il gruppo sarà composto da rappresentanti di otto ministeri, e da esponenti di enti ed organizzazioni di settore e i lavori dell'organismo dureranno 120 giorni. Secondo il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira, la ricerca di un migliore utilizzo del gas naturale è tra le "priorità e i principali obiettivi del ministero", così come stabilito dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva. (segue) (Brb)