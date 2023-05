Brasile: ministero Energia avvia studio per migliorare estrazione e uso gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro avrà tra gli obiettivi proporre soluzioni per aumentare l'approvvigionamento di gas naturale nel mercato interno e migliorare "il ritorno sociale ed economico" della produzione nazionale di gas naturale. Si punta anche ad aumentare la disponibilità di gas naturale per la produzione nazionale di fertilizzanti azotati, prodotti petrolchimici e altri settori produttivi, "riducendo la dipendenza esterna da input strategici per le filiere produttive nazionali". Altro obiettivo è integrare il gas naturale nella strategia nazionale di transizione energetica "per contemplare sinergie e investimenti che favoriscano lo sviluppo di soluzioni con basse emissioni di carbonio, come biogas/biometano e idrogeno”. (segue) (Brb)