Uruguay: Fmi, Pil reale cresciuto del 4,9 per cento nel 2022

- Dopo aver raggiunto i livelli pre-pandemia a metà del 2021, il Pil reale dell’Uruguay è cresciuto del 4,9 per cento nel 2022, trainato principalmente da una forte esportazioni di materie prime e il settore dei servizi, compreso il turismo. Lo ha riferito un comunicato del Fondo monetario internazionale (Fmi) rilasciato dopo che il comitato esecutivo ha completato le consultazioni sull'Articolo IV con l’Uruguay. Tuttavia, l'economia ha rallentato nella seconda metà dell'anno a causa delle avverse condizioni esterne e degli effetti della più grave siccità degli ultimi quarant'anni. L'inflazione è rimasta al di sopra della fascia obiettivo nel 2022 ma, dopo aver raggiunto il picco nel settembre 2022 al 9,95 per cento, ha iniziato a diminuire verso la fine dell'anno, raggiungendo il 7,3 per cento nel marzo 2023.(Abu)