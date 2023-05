Usa: Montana, governatore firma legge per vietare TikTok in tutto lo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Montana, Greg Gianforte, ha firmato una legge tesa a vietare il social network cinese TikTok in tutto lo Stato. In un messaggio pubblicato su Twitter, Gianforte ha affermato di avere firmato il testo per “proteggere i cittadini e i loro dati personali dal Partito comunista cinese”. La legge, che con ogni probabilità sarà contestata sul piano legale, dovrebbe entrare ufficialmente in vigore a partire da gennaio del prossimo anno, e prevede multe fino a 10 mila dollari per le persone che continueranno ad utilizzare la piattaforma in violazione della norma. Quest’ultima regola sarà applicata anche alle aziende che vendono smartphone. (Was)