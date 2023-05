Usa: senatori democratici chiedono ricorso al 14mo emendamento per alzare tetto del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori democratici ha scritto una lettera indirizzata al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiedendo un ricorso al 14mo emendamento della Costituzione per alzare il tetto del debito federale senza passare per il Congresso. Il gruppo, guidato dalla senatrice Tina Smith, ha scritto che i tagli alla spesa pubblica chiesti dal presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, in cambio di un accordo per alzare il tetto sono “inaccettabili”. I senatori hanno chiesto al presidente di “esercitare la vostra autorità costituzionale per garantire che il Paese sia in grado di pagare i suoi debiti senza alcun ritardo, evitando così una catastrofe sul piano economico”. Il testo è stato firmato anche dai senatori Jeff Merkley, Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Ed Markey. (Was)