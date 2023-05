Roma: investito da un treno mentre litiga con altro uomo, muore 48enne a Tivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini stavano litigando e lanciandosi dei sassi lungo i binari quando uno dei due è stato investito e ucciso da un treno in transito nei pressi dell'ingresso della stazione Bagni di Tivoli. La tragedia è avvenuta alla 16.36 di oggi sulla linea Roma-Tivoli e ad investire la vittima è stato il treno diretto a Tivoli. Dai primi accertamenti svolti dalla polizia ferroviaria sul luogo é emerso che poco prima due uomini stavano animatamente litigando, lanciandosi dei sassi, per poi darsi alla fuga in direzione della massicciata. Mentre i litiganti si dirigevano sulla linea ferrata, continuando nell'accesa discussione, uno dei due, un cittadino romeno di 48 anni è stato investito ed è morto sul colpo. Le indagini sono svolte dagli agenti del Commissariato di Tivoli e della Polfer. (Rer)