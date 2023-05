Brasile: ministero Energia avvia studio per migliorare estrazione e uso gas (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel piano strategico aziendale 2023-2027, il progetto Sergipe Aguas Profundas si distingue per le riserve espressive. Per poter avviare la produzione, prevista a partire dal 2027, la società noleggerà due piattaforme da destinare all'estrazione petrolifera offshore nel bacino pre-sal in acque profonde, 100 chilometri al largo degli stati di Sergipe e Alagoas. Ogni Unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (Fpso) avrà la capacità di elaborare fino a 18 milioni di metri cubi di gas al giorno (oltre a 120.000 barili di petrolio equivalente al giorno). Il greggio estratto nei bacini pre-sal della regione è considerato "leggero" (tra i 38 a 41 gradi Api) e quindi di maggior valore commerciale. (segue) (Brb)