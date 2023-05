Usa: Camera invia risoluzione per espellere il repubblicano George Santos alla commissione Etica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per inviare alla commissione Etica la risoluzione presentata dai democratici per espellere il deputato repubblicano George Santos, da mesi al centro di aspre polemiche a causa delle sue bugie sui suoi trascorsi professionali e sulle attività finanziarie che ha portato avanti prima di entrare in politica. La proposta, passata con 221 voti favorevoli, 204 contrari e sette astenuti, è stata organizzata dai repubblicani per evitare di deliberare direttamente sull’espulsione di Santos, recentemente incriminato per frode, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di fondi pubblici. La sua espulsione, infatti, rischia di avere conseguenze importanti per il partito, la cui maggioranza alla Camera è estremamente sottile. Inoltre, una simile eventualità rischierebbe di far perdere ai repubblicani un distretto molto importante nello Stato di New York. (Was)