Maltempo: Musumeci, dobbiamo abituarci a convivere con cambiamento climatico

- "Dopo aver visto quelle immagini, nessuno potrà più chiedersi se accadrà dalle mie parti, deve chiedersi quando accadrà, perché quello che è accaduto in Emilia-Romagna, ieri è accaduto a Ischia, nelle Marche, e può accadere dal Trentino alla Sicilia. Ci dobbiamo abituare a convivere con il cambiamento climatico, con le lunghe siccità e con brevissimi periodi di pioggia". Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, nella puntata di questa sera di "Porta a porta", su Rai1. "In alcune aree sono caduti 200 millimetri di pioggia - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - e sommati a quelle cadute nella prima settimana di maggio, possiamo arrivare a 500 millimetri di pioggia. Se in un anno in Emilia-Romagna cadono mille millimetri, la metà è arrivata in 36 ore. Tutto questo non può non mettere in crisi il sistema idraulico, i centri abitati e le campagne, perché la siccità quasi rende cementificato il terreno: l'acqua scorre con grande velocità e devasta tutto quello che incontra". (Rin)