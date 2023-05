Maltempo: Difesa, continua il sostegno nelle aree colpite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'area di Forlì è stato allestito da militari un'area ricezione sfollati presso il palazzetto dello sport del comune di Lugo (Ra), su richiesta della prefettura di Ravenna Marina. Gli equipaggi del 15esimo Stormo dell'Aeronautica militare di stanza sulla base di Cervia, reparto specializzato nell'attività di ricerca e soccorso aereo, sono stati impegnati dal tardo pomeriggio di ieri, con quattro elicotteri HH139 dell'83esimo Centro Sar (Search and rescue - Ricerca e soccorso). Da questa mattina Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, hanno incrementato il loro sostegno nelle aree colpite dall'alluvione. L'Esercito ha schierato personale per il controllo degli argini del fiume Savio, e sono stati resi disponibili ulteriori due elicotteri NH90, un elicottero UH205, un elicottero UH205A e un HH-412-A oltre a 2 Plotoni pubbliche calamità. (segue) (Com)