Brasile: Camera istituisce Commissione d'inchiesta su scandalo calcioscommesse (3)

- Il 10 maggio, la magistratura dello stato di Goias ha rinviato a giudizio 16 persone accusate di aver organizzato una maxi truffa coinvolgendo calcatori e scommettitori abituali. Secondo le indagini della procura, il gruppo criminale cooptava giocatori con offerte tra i 50.000 e i 100.000 real per effettuare alcune giocate in campo - come commettere falli, ricevere un cartellino giallo, garantire un numero specifico di calci d'angolo da una parte e persino agire per causare la sconfitta della propria squadra. In considerazione dei risultati precedentemente concordati, gli scommettitori hanno ottenuto profitti elevati in diversi siti di scommesse. (segue) (Brb)