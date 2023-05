Università: Albano su caro affitti, oggi primo tavolo coordinamento al Mef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi al ministero dell'Economia e Finanze il tavolo tecnico-istituzionale sull'housing universitario, presieduto dal sottosegretario con delega alla valorizzazione del patrimonio pubblico Lucia Albano. Il confronto si è svolto con i rappresentanti dei diversi soggetti pubblici coinvolti nel tema delle residenze universitarie: il ministero dell'Economia e Finanze (dipartimento del Tesoro, dipartimento delle Finanze, Ragioneria dello Stato), ministero dell'Università e della Ricerca, ministero per gli Affari europei, ministero per lo Sport e i Giovani, Agenzia del demanio, Cassa depositi e prestiti - Immobiliare, Invimit Sgr. E' quanto si legge in una nota. Tutte le amministrazioni coinvolte hanno manifestato la loro disponibilità a lavorare in sinergia al fine di colmare il gap esistente tra domanda e offerta di alloggi universitari, evidenziando la necessità di avere una strategia comune. "Il tavolo di coordinamento è stato particolarmente partecipato - afferma il sottosegretario Albano - e ha rappresentato un'occasione di confronto preziosa perché ha consentito, tra l'altro, lo scambio di informazioni tra soggetti della pubblica amministrazione che spesso lavorano in autonomia. Oggi si è impostato un metodo di lavoro basato sulla sinergia e sulla complementarità tra istituzioni che rappresenta una novità in materia di housing universitario. Proseguiamo speditamente in questa direzione". Il tavolo di coordinamento - conclude la nota - tornerà a riunirsi la settimana prossima.(Com)