Maltempo: Difesa, continua il sostegno nelle aree colpite

- Otto elicotteri, un velivolo a pilotaggio remoto (Uav), 16 gommoni, 9 battelli, satelliti, due velivoli Eurofighter e due velivoli Tornado per attività di ricognizione: questi i mezzi messi in campo dalla Difesa italiana a seguito degli eventi meteorologici in Emilia Romagna e Marche. Lo ha reso noto un comunicato del ministero della Difesa. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, già ieri, aveva disposto allo Stato maggiore della Difesa di attivare il Comando operativo di vertice interforze (Covi) per dare la massima assistenza alle prefetture colpite dal maltempo. Nella notte tra il 16 ed il 17 maggio, l'Esercito ha impiegato un elicottero NH90 del settimo Vega reggimento di Rimini con verricello e con la capacità di operare nelle ore notturne e sono stati impiegati 12 gommoni con equipaggio in sostegno ai Vigili del fuoco forniti provenienti dal dall'ottavo reggimento genio guastatori Folgore di Legnano, dal reggimento Lagunari e dal reggimento genio ferrovieri di Bologna. (segue) (Com)