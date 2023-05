Usa: Pentagono conferma, sottosegretario Kahl lascerà incarico a metà luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha confermato che il sottosegretario alla Difesa per gli affari politici, Colin Kahl, lascerà l’incarico a metà luglio. Il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ha affermato in una nota che Kahl “è sempre stato un consigliere fidato, in prima linea per salvaguardare gli interessi del Paese e dei cittadini: la sua profonda conoscenza delle relazioni internazionali è stata cruciale per plasmare la nostra politica e affrontare le sfide del nostro tempo”. (Was)