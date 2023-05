Maltempo: Aspi, riaperta stazione A14 Pesaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attenuazione le forti piogge che da ieri stanno interessando soprattutto i settori orientali dell'Emilia-Romagna determinando diffusi allagamenti nell'area romagnola, dove in molti casi lungo la A14 l'acqua ha raggiunto il piano viabile. E' quanto segnala, in una nota, Autostrade per l'Italia. Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l'Italia, composta da oltre 100 uomini e circa 50 mezzi, arrivati anche dalle altre direzioni di tronco di Aspi a supporto del presidio bolognese. Nel tratto marchigiano della A14 - continua la nota - si segnala la riapertura della stazione di Pesaro, precedentemente chiusa in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. Al fine di ridurre la congestione in corrispondenza della zona di Rimini/Cesena, rimane attiva la sola uscita obbligatoria, per i mezzi pesanti con massa oltre le 7,5 tonnellate, ad Ancona Nord. Nel tratto emiliano della dorsale adriatica restano temporaneamente chiusi al traffico i seguenti tratti autostradali della A14 Bologna - Taranto: tra il bivio con la Diramazione di Ravenna e Cesena Nord in direzione Ancona; tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna. Sono terminate le code sulle uscite obbligatorie.(Com)