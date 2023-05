© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora alle Politiche del lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello partecipa all'evento Tech.Emotion Empower Human Potential Summit 23.Sede della Borsa Italiana, piazza Affari 6 (ore 10)L'assessora alle Politiche del lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello interviene alla tavola rotonda "Netretail 2023. Gli elementi digitali distintivi di Milano e della Lombardia" nell'ambito di Netcomm Forum.Mico Center, via Gattamelata (ore 12)REGIONEL'assessore al Territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi visita l'Oasi Lamberin all'interno del Parco Agricolo sud Milano.Oasi Lamberin (Via Lambro - Opera/Mi (ore 11)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene alla Presentazione dell'Umbria JazzBlue Note Milano, Via Borsieri 3 (ore 18)VARIEPrima giornata de “L'era dello scarto guida teorica e pratica per uscirne”. Intervengono, tra gli altri, il Cardinale Gianfranco Ravasi, il prevosto di Lecco monsignor Davide Milani, la professoressa Cristina Messa.Politecnico, Via Gaetano Previati, 1/c, Lecco (dalle ore 9:30)Conferenza stampa di Hines In occasione dell’evento “Ecolimpiadi”, la campagna nazionale organizzata da Legambiente per promuovere sostenibilità e inclusione sociale attraverso progetti di rigenerazione urbana. intervengono, tra gli altri: Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano; Martina Riva, assessora allo Sport; Mario Abbadessa, Country Head Hines Italy;con la partecipazione della squadra Olimpia Basket Milano, FIDAL e Beeing.Parco delle Cave, via Bianca Milesi, 2 (ore 11:15)"CDP, piani e strategie nel settore immobiliare". Apre i lavori Giovanni Gorno Tempini, Presidente CDP. Seguono gli interventi di Simona Camerano, responsabile scenari economici e strategie settoriali CDP e di Giancarlo Scotti, direttore immobiliare di CDP e amministratore delegato CDP Real Asset. L'incontro si chiude con le conclusioni di Dario Scannapieco, amministratore delegato CDP.Sede CDP, via San Marco 21 (ore 11:30)Il Premio Nobel per la pace 2022 Irina Scherbakova interviene all’evento “Guerra e pace nel XXI secolo. La Russia di Putin e l’invasione dell’Ucraina. Come ricostruire la pace in Europa?” e si confronta con i professori Karl Schlögel, professore emerito di Storia dell’Europa Orientale, Europa-Universität Viadrina a Francoforte sull’Oder, e Vittorio Emanuele Parsi, direttore di Aseri (Alta Scuola di Economia e Relazioni internazionali) dell’Università Cattolica.Università Cattolica, Aula Magna, largo Gemelli 1 (ore 18:30)Stand up for Girls! l’evento milanese di Terre des Hommes nato nella cornice della campagna "indifesa"Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio 5 (ore 20:30)(Rem)