Milano: Consiglio comunale approva aggiornamento oneri urbanizzazione, aumento medio del 37,92 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale ha approvato, con 16 voti favorevoli, la delibera di Giunta che aggiorna il costo degli oneri di urbanizzazione con un incremento medio pari al 37,92 per cento. L'aggiornamento, il primo dopo 15 anni, si è reso necessario per recepire le disposizioni normative in materia, anche in considerazione del forte aumento dei valori degli investimenti immobiliari in città degli ultimi anni. L'Amministrazione ha deciso di farlo seguendo un principio equitativo e redistributivo, e continuando a favorire i processi di rigenerazione urbana soprattutto nelle aree meno centrali. Il parametro utilizzato per l'aggiornamento è l'indice Istat relativo al prezzo delle opere di urbanizzazione, ovvero il costo di costruzione di un fabbricato residenziale: l'incremento accumulato fino ad oggi si attesta sul 37,92 per cento. Fermo restando l'obiettivo, il Comune ha però deciso, per la prima volta, di differenziare il peso degli oneri contributivi in modo da non penalizzare gli interventi di riqualificazione nelle aree di rigenerazione urbana, dividendo il territorio di Milano in due grandi fasce: quella più centrale, corrispondente al centro storico e all'area immediatamente contigua, e quella che invece si trova al di là della circonvallazione esterna, peraltro decisamente più estesa (con una superficie pari all'84,13 per cento della complessiva). Alla base dei calcoli utili al bilanciamento è il differente carico urbanistico nelle due fasce: su quella centrale pesano i costi manutentivi a kmq (ad esempio di strade, arredi, servizi) mediamente doppi, la maggiore attrattività per i cosiddetti city users, le superiori densità abitativa e concentrazione di servizi. (segue) (Com)