Milano: Consiglio comunale approva aggiornamento oneri urbanizzazione, aumento medio del 37,92 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È anche da ricordare che il 90 per cento degli interventi nella città si sostanzia in opere di ristrutturazione, riqualificazione e sostituzione dell'esistente, una fattispecie per la quale già ora è prevista una riduzione dei costi degli oneri fino al 68 per cento. Quanto agli interventi di nuova edificazione, che rappresentano la parte residuale del totale, la rivalutazione degli oneri in tutta la fascia esterna rimarrà contenuta al 10 per cento, e solo nella parte centrale arriverà al 113 per cento. "Ringrazio i consiglieri per la discussione seria e costruttiva intorno a un tema rilevante e delicato come questo - commenta l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -. È giusto e doveroso ricalibrare gli oneri di urbanizzazione dopo tanti anni di fermo, e farlo in base ad un'ottica di rigenerazione, quindi anche alla fascia territoriale, rappresenta una novità importante che riteniamo corretto introdurre. L'obiettivo è pesare meno nelle zone fuori dal centro storico, anche per favorire i progetti di rigenerazione. Questo nuovo metodo risponde anche ai diversi costi di manutenzione nelle aree cittadine, più alti in quelle centrali, dove i flussi abitativi e lavorativi sono più consistenti. Importanti anche le riduzioni previste, tra cui quelle per interventi edilizi di neutralità carbonica, che vogliamo sostenere, e quelle per l'edilizia residenziale sociale (in questo caso gli oneri vengono azzerati), che vogliamo incrementare il più possibile". (segue) (Com)