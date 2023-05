Milano: Consiglio comunale approva aggiornamento oneri urbanizzazione, aumento medio del 37,92 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della discussione consiliare, che ha visto anche la condivisione di alcuni emendamenti alla delibera, resteranno in vigore le riduzioni già oggi applicate, cui se ne aggiungono altre di nuova previsione: in particolare, nel caso di edificazioni che rispondono ai criteri di neutralità carbonica è prevista la riduzione del 20 per cento del costo di costruzione se destinate a funzioni private, e del 50 per cento se ospiteranno servizi convenzionati con il Comune (fino al 60 per cento in caso di servizi per l'infanzia, fascia 0/3 anni). Rilevante l'innovazione per gli alloggi in edilizia sociale convenzionata in sostituzione dell'edilizia libera, per i quali è previsto l'azzeramento, mentre per le residenze studentesche universitarie convenzionate il 50 per cento. Aggiornate le riduzioni degli oneri per i servizi privati: abbattimento totale se convenzionati e tra l'80 per cento e il 90 per cento se comunque riconosciuti di interesse pubblico. Per gli interventi su immobili dismessi è previsto un surplus del contributo di costruzione del 60 per cento nella fascia centrale e del 20 per cento in quella periferica, calcolato sul bonus volumetrico (10 per cento massimo) concesso in presenza di nuovi progetti di recupero edilizio. Le maggiorazioni riguardano anche il recupero abitativo dei sottotetti (più 10 per cento per la fascia centrale e più 3 per cento per la periferica), gli interventi di logistica o autotrasporto (più 50 per cento) e nel caso di consumo di suolo agricolo (da più 5 a più 30 per cento). Il 10 per cento delle entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri sarà destinato ad opere concordate con i Municipi. (Com)