Milano: Piscina (Lega), con revisione oneri urbanizzazione la giunta aumenta il prezzo delle case

- “Con gli emendamenti che sono riuscito a imporre come Lega, abbiamo limitato i danni sulla delibera Comunale volta a rivedere gli oneri d’urbanizzazione per la costruzione di nuovi edifici a Milano. Purtroppo, però, la maggioranza ha approvato un documento che porterà alla netta dilatazione degli importi e quindi all’aumento dei prezzi delle case”, afferma Samuele Piscina, Consigliere comunale di Milano e Capogruppo Lega in Città metropolitana commentando la revisione degli oneri di urbanizzazione approvata dal Consiglio comunale di Milano. “Il tema della casa è un tema decisamente caldo, ma la risposta del Comune è pari a zero. Infatti il Sindaco fa incontri mediatici, ma poi aumenta a colpi di delibere il prezzo delle case. Gli oneri d’urbanizzazione, infatti, con il voto odierno cresceranno del 130 per cent dentro alla cerchia della 90/91 e del 10 per cento nelle periferie, come definito dalla Giunta. Tutto ciò si ripercuoterà evidentemente sugli acquirenti e i locatari degli alloggi, facendo crescere il prezzo delle case di nuova costruzione e, di conseguenza, il prezzo di mercato nella città”. “A suon di 220 emendamenti presentati - prosegue - siamo riusciti a inserire diverse migliorie, quali: l’azzeramento degli oneri per l’ERS in vendita realizzata in sostituzione alla realizzazione di funzioni urbane libere; la riduzione, dell’80 per cento in periferia e del 40 per cento in centro, della maggiorazione del contributo di costruzione delle aree dismesse in stato di degrado e abbandono; la diminuzione dal 10 al 3 per cento della maggiorazione del contributo di costruzione per il recupero dei sottotetti in periferia; che la Giunta non possa modificare autonomamente gli oneri con importi che eccedano il 10 per cento di quanto stabilito dalla delibera; di prevedere che almeno il 10 per cento degli oneri incassati siano nelle disponibilità dei Municipi per opere nei quartieri”. “Insomma, il contributo a tampone della Lega è stato evidente, ma il richiamo alla Giunta di pensare al bene della città non ha prodotto i risultati sperati. Sala predica bene, ma razzola male: dichiara di voler invertire la tendenza che vede il caro affitti e vendita delle case, ma fa tutto ciò che è in suo potere per far aumentare i prezzi di vendita e affitto”, conclude Piscina. “Un buon amministratore dovrebbe puntare all’abbassamento dei prezzi delle case, così da rendere Milano sempre più accessibile per le classi medio-basse della popolazione, invece la città diventa sempre più esclusiva, volta a cacciare dai confini la fascia medio-bassa della popolazione. Da giovane, non ritengo concepibile che i miei coetanei con i loro stipendi non siano nelle condizioni di poter rimanere nella loro città”. (Com)