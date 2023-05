Kenya: investimenti effettuati per lancio su mercato etiope pesano sull'utile di Safaricom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile dell'azienda keniota Safaricom è diminuito per il terzo anno consecutivo del 22,2 per cento a 52,48 miliardi di scellini (oltre 35 milioni di euro) a causa dei forti investimenti sostenuti in Etiopia, dove si è di recente lanciata, e di un mercato sempre più volatile in Kenya. Lo scrive "The Africa Report", edizione anglofona curata dal gruppo francese "Jeune Afrique", sottolineando che insieme all'aumento delle tasse e di altre dinamiche legate ai cambi il gigante keniota ha visto ridurre in modo notevole i suoi profitti. Secondo il rapporto annuale di Safaricom, in particolare hanno pesato gli investimenti effettuati nella rete di accesso radio (utilizzata per i sistemi di telecomunicazioni wireless) in Etiopia: questi rappresentano nell'anno appena trascorso il 58,1 per cento degli investimenti totali in conto capitale in Safaricom Telecommunication Ethiopia (Ste), quasi il triplo dell'importo speso per infrastrutture simili in Kenya. (Res)