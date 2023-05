Indo-Pacifico: Casa Bianca, rinvio del viaggio di Biden in Australia non da un vantaggio alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio del viaggio in Papua Nuova Guinea e in Australia del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non da un vantaggio strategico alla Cina nella regione dell’Indo-Pacifico. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing virtuale con i giornalisti. “Gli Stati Uniti stanno portando avanti uno sforzo diplomatico senza precedenti nella regione indopacifica, e siamo soddisfatti del nostro posizionamento”, ha detto, aggiungendo che i leader del formato Quad saranno comunque presenti a Hiroshima, in Giappone, per il summit dei leader del G7. “Il lavoro che dobbiamo portare avanti con l’Australia e con le isole del Pacifico può essere rinviato, mentre le discussioni sul debito federale sono troppo urgenti”, ha concluso. (Was)