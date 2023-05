Cultura: economia e prospettive future di Roma, il convegno alla Camera di commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi relatori si sono alternati nelle tavole rotonde, tra esponenti degli enti culturali della città e delle associazioni di categoria. Tra questi anche Luigi Abete Presidente Aicc - Associazione imprese culturali e creative Confindustria. Sono interventi anche gli esponenti delle istituzioni regionali e comunali. In particolare, l'assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, ha sottolineato che "intorno alla cultura ruotano 90 miliardi di euro, quasi il 6 per cento del Pil e un milione e mezzo di addetti. Quindi la cultura non è mai un costo ma è un investimento, produce ricchezza e lavoro. Bisogna quindi - ha aggiunto Baldassarre - valorizzare tutti questi beni che abbiamo a partire da Roma ma arrivando a tutto il Lazio, perché nessuno deve restare indietro. La cultura e turismo, inoltre, vanno di pari passo. Il turista non si deve fermare a Roma, deve arrivare nel Lazio", ha concluso l'assessore. (segue) (Rer)