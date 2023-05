Elezioni: Messina (Fd'I), vinta battaglia per garantire diritto voto a studenti fuorisede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto di voto in Italia "vede finalmente un nuovo passo verso un suo esercizio più completo grazie agli emendamenti di centrodestra a tutela degli studenti fuorisede approvati oggi in commissione Affari costituzionali. Attraverso la rimodulazione degli interventi finanziari che prevedranno appositi incentivi, sarà possibile votare in sede per chi lo preferirà. È un'altra battaglia importante che il centrodestra al governo è riuscita a vincere per il bene più alto della nazione e nell'interesse dei suoi cittadini". Lo dichiara, in una nota, il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina. (Com)