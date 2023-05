Usa: Casa Bianca, presto nuove sanzioni per colpire reti per aggirare misure economiche restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “annunceranno presto” un nuovo pacchetto di sanzioni con l’obiettivo di colpire le reti tese ad aggirare le misure economiche restrittive imposte dalla comunità internazionale, in coordinamento con i Paesi del G7. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing virtuale con i giornalisti. “Gli Stati Uniti annunceranno presto un pacchetto di sanzioni, associato alla dichiarazione conclusiva del G7”, ha detto. (Was)