- "La riunione dei senatori del gruppo Azione-Italia viva si terrà come anticipato e come previsto dal regolamento sabato alle 15. Chi non potrà essere fisicamente presente potrà collegarsi in streaming". Lo afferma, in una nota, Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Iv in Senato. (Com)