- La riunione dei deputati di Azione-Italia viva è stata convocata, in presenza, martedì 23 maggio alle ore 20, come da richiesta di molti deputati di entrambi i partiti. La stessa richiesta è stata avanzata dai senatori di Azione alla capogruppo al Senato, Raffaella Paita. Lo si legge in una nota di Azione. (Com)