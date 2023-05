Turchia: Casa Bianca, continueremo a lavorare con Ankara indipendentemente da chi vincerà elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con la Turchia su una serie di temi strategici, indipendentemente da chi vincerà le elezioni. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing virtuale con i giornalisti. “La nostra collaborazione, nell’ambito della Nato o, ad esempio, relativamente all’Ucraina e alla sicurezza regionale in Medio Oriente, continuerà indipendentemente da chi uscirà vincitore dalle elezioni”, ha detto. (Was)