Milano: gruppo Pd, su oneri urbanizzazione equa redistribuzione tra centro e quartieri

- Per il Gruppo del Partito democratico a Palazzo Marino, con l'approvazione della delibera di oggi cambiano, dopo 15 anni, gli oneri di urbanizzazione del Comune di Milano, con l'applicazione di un importante differenziazione sulla base di due zone: centro e quartieri. A fronte di un aumento medio del 38 per cento (per effetto Istat), l'incremento sarà concentrato soprattutto nella zona centrale (coincidente con la cerchia della linea 90 del trasporto pubblico locale) dove l'aumento sarà del 113 per cento, anche per effetto dei valori immobiliari saliti in maniera marcata negli anni. Nei quartieri decentrati, l'aumento sarà più contenuto e circoscritto al 10 per cento anche per rappresentare al meglio le dinamiche cittadine e favorire uno sviluppo equilibrato della città. "L'azzeramento previsto per gli interventi di realizzazione di alloggi di edilizia sociale in affitto e per tutta l'edilizia sociale convenzionata che sostituisce l'edilizia libera rappresenta un ulteriore fattore di sostegno per le politiche dell'abitare, oggi prioritarie nell'agenda dell'Amministrazione", sostiene il Presidente delle Commissione Urbanistica Filippo Ceccarelli. "Il coraggio di questa Amministrazione - aggiunge il Capogruppo PD Filippo Barberis - ben rappresentato in questa delibera, dovrà essere mantenuto anche nei provvedimenti dei prossimi mesi, a partire dal PGT e dal regolamento edilizio, all'insegna della semplificazione dell’equità e della sostenibilità". (Com)