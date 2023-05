Amministrative: Salvini, Lega ha una ventina di sindaci in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Hanno votato più di 600 Comuni, quando votano i cittadini il loro responso è sempre sacro. Come segretario della Lega, posso dire sottovoce che abbiamo una ventina di sindaci in più rispetto a prima delle elezioni". Lo ha affermato, a Isoradio, in merito alle Amministrative di domenica e lunedì scorsi, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)