- - L'assessora alla scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa alla conferenza: "Scuole sostenibili, inclusive e sane: CAM edilizia e progettazione inclusiva e universale" all'interno della XVII° edizione del Forum Compraverde Buygreen.Roma, We Gil, ex edificio della Gil, Largo Ascianghi, 5 (ore 15)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla Tavola rotonda "Il diritto all'acqua e la sua garanzia" promossa dall'Università degli Studi Roma Tre.Roma, via Gabriello Chiabrera, 199 (ore 15:30)– L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla cerimonia di inaugurazione della targa toponomastica "Giardino Renato Nicolini".Roma, Area verde lungo via Antonio Gramsci, di fronte alla Facoltà di Architettura (ore 17:45)- L'assessora alla scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, interviene all'evento organizzato dall'Associazione daSud, in occasione del cinquantesimo anniversario di "Diario di un maestro".Roma, ÀP - Accademia popolare dell'antimafia e dei diritti, via Contardo Ferrini, 83 (ore 19) (segue) (Rer)